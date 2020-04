Cameroun: Manaouda interdit l’utilisation des scanners pour des tests de Covid-19

Le ministre de la Santé publique (Minsaté) met en garde tous les professionnels qui ont adopté l’imagerie médicale notamment le scanner thoracique comme diagnostic de confirmation du COVID-19. Le Minsanté annonce des sanctions contre les récalcitrants.

« Il me revient pour le déplorer, que certains professionnels des corps de la santé ont adopté l’imagerie médicale notamment le scanner thoracique comme diagnostic de confirmation du COVID-19 », écrit Malachie Manaouda dans une circulaire adressée aux professionnels de la santé.

Le ministre de la Santé Publique demande d’y mettre fin sans délais. Soulignant que : « seul le diagnostic de laboratoire par la Real Time reverse transcriptase Polymérase Chain Réaction (RT- PCR) est l’examen de référence pour la confirmation du SARS-CoV-2 agent causal de l’infection au COVID-19 ».

Le Minsanté rappelle en outre que la prise en charge du COVID-19 s’effectue exclusivement dans les formations sanitaires agréées et dans leurs Centres spécialisés, ce gratuitement. « Toute formation sanitaire non agréée COvID-19 dans laquelle les faits de prise en charge à but lucratif de ces patients seront avérés, s’exposera aux sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur », avertit Manaouda Malachie.

