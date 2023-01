Cameroun : Manaouda reporte encore les élections à l’Ordre national des médecins

Le ministre de la Santé publique l’a fait savoir à travers une publication sur les réseaux sociaux le lundi 16 janvier 2023 au soir.

Rebondissement ! Une fois de plus, les élections au sein de l’Ordre national des médecins du Cameroun n’auront pas lieu à la date prévue. Initialement annoncées pour le 28 décembre dernier, elles ont été reprogrammées au 18 janvier 2023. Deux jours avant, elles sont de nouveau renvoyées. Et le ministre qui renvoie ne donne pas la nouvelle date.

« Je voudrais porter à l’attention de tous les médecins que les élections au sein des organes de l’Ordre national des médecins du Cameroun sont renvoyées sine die. J’’exhorte cependant les uns et les autres à demeurer mobilisés et déterminés pour construire un Ordre fort et viable », a écrit le ministre sur le réseau social Twitter.

Pourtant, c’est la même personnalité qui a annoncé il y a quelques jours, la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de l’Ordre pour le 18 janvier 2023. Au cours de cette rencontre, les médecins allaient choisir les nouveaux responsables de l’Ordre. Avant cet événement, Manaouda Malachie a dit prendre des dispositions pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions et dans la transparence. C’est ainsi qu’il a rassemblé le 06 janvier dernier, les sept candidats à la présidence de l’Ordre pour une concertation. Celle-ci a été précédée du toilettage du fichier électoral, comme le patron de la Santé l’a indiqué.

Mais, au sortir de cette rencontre, certains candidats ont exprimé des insatisfactions sur les modalités des élections. Quelques jours plus tard, cinq d’entre eux ont uni leurs voix pour dénoncer ce qui bloque les élections dans les coulisses de l’Ordre. Aussi, dans ce feuilleton à rebondissements et de nuages, le ministre de Santé a sollicité, pour voir clair, l’expertise d’Elections Cameroon (ELECAM), l’organe en charge de l’organisation matérielle des élections locales, parlementaires et de l’élection présidentielle au Cameroun.

Ainsi, avec toutes ces dispositions, l’on s’interroge sur le nouveau report des élections. La situation de l’Ordre national des médecins du Cameroun semble donc être plus profonde que ce qui laisse voir. Si tel est le cas, elle nécessite de ce fait un peu plus de temps pour « construire un Ordre fort et viable ».