La liste officielle des manuels scolaires a été rendue publique, le 16 juillet dernier. Les livres correspondant au programme de la matière Arts, langues et cultures nationales n’existent toujours pas.

Les élèves des classes de 4ème, 3ème, 2nde, 1ère et Tle de l’enseignement secondaire général devront apprendre sans compter sur les livres de la matière Arts, langues et cultures nationales. La liste officielle des manuels scolaires pour l’année scolaire 2019-2020, rendus publics le 16 juillet, révèle des mentions «pas de manuel couvrant les quatre aires culturelles nationales» ou encore «pas de manuel conforme au programme» sur les espaces réservés au titre et au (x) auteur (s) du livre devant être utilisé pour dispenser cette matière inscrit au programme de l’enseignement secondaire depuis l’année scolaire 2016-2017. A la faveur de la loi N°98/004 du 4 avril 2008 sur l’orientation de l’éducation au Cameroun.

L’année académique dernière, 2018-2019 déjà, aucune classe du secondaire n’était pourvue de livres en cette matière. Les enseignants pour dispenser leurs cours ont dû faire recours à des manuels tirés ici et là, qui de leurs propres lectures, qui de leur cursus de formation.

Comme autre élément curieux dans la liste des livres inscrits au programme scolaire, l’absence d’ouvrages d’histoire, géographie et Education à la citoyenneté pour les classes de 2nde et 1ère. Les classes de Tles pour leur part devront se passer des manuels en Histoire et géographie.

Les matières ne disposant pas de livres au programme, étaient déjà perceptibles l’an passé. Une situation que Marcelin Vounda Etoa, secrétaire permanent du conseil national d’agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques, expliquait par le fait que les ouvrages soumis à l’étude du Conseil ne respectaient pas les critères de sélection. A savoir: les aspects matériels des manuels notés sur 25 points; le prix, pour garantir l’accessibilité des manuels sur 25 points et le contenu épistémologique des manuels, noté sur 50 points ; pour un total sur 100 points. Tout ceci, tenant compte de la couverture du programme plafonné à 75% au moins.

Le Conseil national d’agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques indiquent toutefois, que pour l’année scolaire 2019-2020, le concept de livre unique entré en vigueur depuis l’année dernière a été respecté « 99% des ouvrages sont reconduits cette année. Les livres de maternelle et au primaire restent inchangés. Deux livres de 2nde et de Tle ont été changés du fait des nouveaux programmes notamment, l’introduction de la philosophie et du cinéma en 2nde», indique Marcelin Vounda Etoa, interviewé sur les antennes de la Crtv radio.