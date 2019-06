Cameroun-Marches du Mrc: un samedi à hauts risques à Yaoundé

En dépit des interdictions, de la répression et des menaces d’emprisonnement qui pèsent sur les militants et les dirigeants, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) maintient ses manifestations prévues le 08 juin.

La «Marche blanche» du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) prévue le samedi 08 juin est maintenue. C’est ce qu’affirment les dirigeants de ce parti d’opposition. Okale Ebode, cadre du Mrc, informe que des déclarations de manifestations ont été déposées dans des arrondissements de la ville de Yaoundé. Sans plus. La manifestation de ce samedi n’est prévue que dans la capitale Yaoundé assure-t-il.

Ce que confirme Tirane Noah, 2ième vice-présidente du Mrc, et statutairement dirigeante du parti en l’absence de Maurice Kamto (président national) et de Mamadou Mota (1er vice-président). Tous les deux sont emprisonnés depuis les manifestations du 26 janvier et du 1er juin 2019. «Des déclarations ont été faites et déposées dans la ville de Yaoundé», affirme la dirigeante.

A la question de savoir si elle est consciente qu’après Maurice Kamto et Mamadou Mota, elle aussi pourrait être arrêtée et emprisonnée, Tiriane Noah répond: «je suis consciente de cela. Vous imaginez bien que je ne me fais aucun doute dessus». Elle ajoute: «il faut que les gens comprennent que le sentiment de peur est normal. C’est le sentiment de ceux qui savent ce qu’il y a. Mais c’est une peur qu’il faut braver pour atteindre ses objectifs et aller de l’avant».

Après les manifestations du 26 janvier et du 1er juin 2019, près de 500 militants du Mrc ont été arrêtés et emprisonnés. Le Mrc manifeste pour réclamer la libération de ses militants et de ses dirigeants, un nouveau code électoral; et pour revendiquer la victoire à l’élection présidentielle d’octobre 2018, entre autres.