Cameroun : Marlène Emvoutou veut prendre en charge le fils de Samuel Eto’o « abandonné »

L’ancienne candidate à la présidence de la fédération camerounaise de football annonce qu’elle est prête à prendre en charge Etienne Eto’o, le fils de la légende camerounaise de football dont les pleurs de détresse dans un voice whatsapp ont ému la toile dans la nuit de mardi 19 décembre.

Rien ne va plus entre Samuel Eto’o et la mère de son fils Etienne qui vit dans la ville de Majorque en Espagne. Chaque jour qui passe, celle qui accuse le meilleur buteur de l’histoire des Lions Indomptables d’être « un père irresponsable » balance sur la toile via son compte Facebook une nouvelle révélation afin de l’obliger à payer la pension alimentaire de son fils.

Ce mardi 19 décembre, les choses sont montées d’un cran, Marian Pineda a publié un voice whatsapp d’Etienne Eto’o, suppliant Georgette Eto’o l’épouse de Samuel pour qu’elle intercède en sa faveur auprès de son père. « Bonjour maman, si je t’appelle c’est pour te dire que je ne peux pas parler avec papa parce qu’il a changé de numéro et il m’a pas donné son nouveau numero. Je pouvais parler avec lui sur snapchat, mais il m’a bloqué çà fait 2 mois. J’ai envoyé le message à tonton Patrick pour qu’il lui envoie pour la fête des pères, mais il ne m’a même pas répondu. Moi je veux juste que mon père m’appel, je suis fatigué » supplie Etienne Eto’o en larmes.

Il poursuit « J’ai honte d’aller dans la rue et que les gens me demandent pourquoi ton pére n’est pas avec toi. Je suis vraiment déçu. Moi j’ai honte parce que je suis le seul que lorsque je vais au Macdonald, je dois payer un hamburger de 1 euro pour ne pas dépenser beaucoup d’argent parce que ma mère dit qu’il n’y a pas d’argent. Je veux bien aller chercher mon père, mais je n’ai même pas l’argent pour prendre l’avion, ce sont mes amis qui me payent le taxi ici. Merci maman d’avoir écouté mon message. »

Une publication émouvante qui a suscité plus de 1500 commentaires en quelques heures sur Facebook. Plusieurs internautes se sont indignés du comportement de Samuel Eto’o vis à vis de son fils. Certaines comme Marlene Emvoutou ont choisi de réagir directement en proposant de donner un coup de main au fils de l’ancienne vedette du Fc Barcelone.

« Je viens de passer une nuit Blanche après avoir écouté ce message audio de ton fils Etienne Eto’o que tu as diffusé sur Facebook . mon cœur de mère est en miette , je ne sais pas rester de marbre face aux pleurs d’ un enfant. J’ ai contacté des personnes chez Nike qui m’ ont promis d’ offrir 2 paires de chaussures à ton fils tous les trimestres , si tu es d’ accord . Par ailleurs , nous pouvons trouver un moyen afin que ton fils puisse continuer sa formation de football à Aspire au Qatar. Je m’ engage solennellement à offrir la somme de 1000 euros à Marian Pineda pour son fils à l’occasion des fêtes de fin d’ année » a déclaré celle qui est par ailleurs présidente des associations nationale de supporter de Football.

Face à ce florilège d’accusations qui s’accumulent chaque jour, le meilleur buteur de l’histoire des coupes d’Afrique des Nations est pour l’instant resté silencieux, aucune déclaration.