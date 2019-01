Cameroun : Maurice Kamto arrêté par la police

Le président du MRC a été interpellé à Douala, dans le domicile d’Albert Dzongang, l’un de ses lieutenants. D’autres cadres du parti également aux arrêts.

Le suspense aura duré plusieurs heures. La police a quadrillé le maison d’Albert Dzongang à Douala, dans laquelle se trouvait Maurice Kamto, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC).

Après avoir maintenu la tension pendant des heures, la police a finalement investit ledit domicile et s’est emparé des occupants. Maurice Kamto et Albert Dzongang notamment.

Dans l’intervalle, Alain Fogue, trésorier général du MRC et homme fort du parti ; a été interpelé et conduit à la police judiciaire de Yaoundé. Idem pour Valsero et Paul Eric Kingue.

Quant à Michelle Ndocki, et Célestin Djamen, blessés lors de la manifestation de samedi 26, ils ont été extraits de l’hôpital général de Douala où ils suivaient des soins pour un commissariat de la ville.