Cameroun : Maurice Kamto classé parmi les personnalités africaines les plus inspirantes

Le magazine « Muntunews » estime entre autres que le leader du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) se démarque par une approche pacifique dans la conquête du pouvoir présidentiel.

Le classement rendu public le 12 décembre 2020 positionne Maurice Kamto parmi les personnalités africaines dont la démarche inspire le plus au cours de l’année qui s’achève. Le leader du MRC est positionné derrière le chanteur Master KG, auteur du tube planétaire « Jérusalema » et Assa Traoré combattante contre le racisme en France.

« Il est certain que Maurice Kamto est aujourd’hui l’homme le plus libre au Cameroun pays dans lequel règnent désormais peur, terreur et totalitarisme. Malgré le fait qu’il ait été torturé, humilié, puis emprisonné pendant plusieurs mois pour ses opinions politiques, le leader prodémocratie camerounais demeure pourtant fidèle à la démarche pacifique et non-violente de son combat contre l’une des plus brutales et des plus vilaines dictatures en Afrique », écrit le magazine « Muntunews »

Pour Muntunews, l’approche pacifique de Maurice Kamto dans la conquête du pouvoir présidentiel est nouvelle. « Elle pourrait éventuellement inspirer d’autres oppositions en Afrique. Certaines, face aux dictatures dans leurs pays respectifs, peuvent à tors voir dans des actes de violence ou même dans des coups d’État militaires l’unique voie de solution », poursuit le journal.

La camerounaise Nathalie Yamb figure aussi dans ce classement, notamment avec ses prises de position de la grande division ivoirienne.