Cameroun : Maurice KAMTO félicite Mgr Samuel KLEDA pour sa trouvaille contre le Covid-19

Le leader du MRC a félicité l’archevêque métropolitain de Douala ce lundi pour sa trouvaille contre le coronavirus. A travers cet acte, Maurice Kamto montre son ouverture aux solutions thérapeutiques endogènes contre cette pandémie.

Selon Maurice Kamto, le produit mis au point par l’homme d’église « devrait être un motif de fierté nationale comme on l’a vu dans d’autres pays africains » peut-on lire dans un communiqué de presse signé par Bibou Nissack , porte parole du Président du MRC.

Dans la note officielle, le président du MRC exhorte le top management de son initiative initiative Survie Cameroun à prendre attache avec l’archevêque de Douala pour l’aider à mettre son offre thérapeutique à la portée de tous les malades.

Phytothérapeute depuis plusieurs decennies, Monseigneur Samuel Kleda affirme détenir un traitement qui pourrait éliminer les symptômes que présentent les personnes infectées par le SARS-CoV-2, le virus responsable de la nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée Covid-19.

Face à une controverse qu’a suscité sa déclaration, il s’est empressé d’appeler à un peu plus de réserve précisant que son traitement à base de plantes traditionnelles n’est pas un médicament contre le coronavirus et qu’il faudrait des études plus sérieuses pour le démontrer.

Maurice Kamto plus ouvert aux solutions endogènes ?

A travers sa note, Maurice Kamto « marque son soutien indéfectible à toutes les solutions medicales et technologiques (pan)africaines pour donner une réponse appropriée à la maladie Covid-19 et particulièrement celle au point par Monseigneur Samuel KLEDA » indique le communiqué.

Cette déclaration montre à suffisance l’ouverture du promoteur de l’initiative Survie Cameroun aux solutions thérapeutiques endogènes dans la riposte contre cette pandémie qui a déjà causé la mort de 56 personnes au Cameroun selon le ministre de la Santé publique.

Il faut préciser que plusieurs phytothérapeutes camerounais ont déjà tenté de saisir les autorités sanitaires pour pouvoir être mis en contribution dans la mise au point des protocoles thérapeutiques permettant de soigner les patients atteinds de Covid-19.

Bingono Bingono, enseignant d’université et porte parole des tradi-thérapeutes déclare d’ailleurs avoir transmis au ministre des Arts et de la Culture, un document comprenant les noms des produits issus de la pharmacopée camerounaise qui pourraient soigner cette maladie.

« Notre pharmacopée nous a permis de faire face à une épidémie similaire au covid-19 qui avait pour nom Assouk Bikoumou. Assouk Bikoumou est une forme de grippe ayant sévi dans les années 70 dans le Sud du Cameroun. Cette grippe emportait les personnes âgées et épargnait les plus jeunes » indique l’anthropologue camerounais.

Il faut dire que les propositions endogènes à l’image de celle présentée par l’archevêque de Douala sont lésées par la stratégie thérapeutique adoptée au Cameroun pour soigner les patients atteins de coronavirus.

Mises en attentes par le Gouvernement, elles auraient trouvé un écho favorable auprès de Maurice Kamto qui est à la tête de l’association survie Cameroun, une association qui collecte de fonds pour soutenir les populations camerounaises face à la menace sanitaire actuelle.

Cameroun survie, Maurice Kamto et Atanga Nji

Toutefois, si l’initiative Survie Cameroun a été applaudie au sein d’une faction de la société civile, elle reste considérée comme illégale par le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, ATANGA NJI Paul.

Ce dernier a exigé la fermeture des comptes Mobiles Money et Orange Money via lesquels le leader du MRC recevait les contributions financières levées pour soutenir son plan de riposte à la pandémie sur le territoire Cameroun.

Un plan à partir duquel Maurice Kamto prévoit la production et la distribution massive de gels et autres solutions hydroalcooliques au populations, la fabrication et la distribution locale des masques, la’accompagnement des initiatives louables pouvant permettre d’apporter un peu plus de robustesse au système national de santé publique.