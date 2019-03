Cameroun-Maurice Kamto : l’Union européenne dénonce des « procédures disproportionnées »

La chef de la diplomatie européenne se montre une fois de plus très préoccupée par la situation sociopolitique au Cameroun.

« L’arrestation et la détention prolongée de plusieurs dirigeants d’un parti de l’opposition, dont son leader Maurice Kamto, et d’un nombre important de manifestants et de sympathisants, ainsi que l’ouverture de procédures disproportionnées à leur encontre devant la justice militaire, accroît le malaise politique au Cameroun ».

Cette déclaration est de Frederica Mogherini, la chef diplomatie de l’Union européenne (UE) ce 05 mars 2019. Dans cette sortie, l’Union européenne demande « une justice équitable et la libération des détenus à l’encontre desquels des preuves probantes ne peuvent être présentées ».

Pour de qui est de la crise anglophone, l’UE déplore la « persistance de la violence et des violations des droits de l’Homme dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun ». Tout comme « le nombre inacceptable de victimes et un impact lourd en termes humanitaire et économique ».

Le discours tribaliste qui s’exacerbe n’a pas échappé à l’UE. Frederica Mogherini, note « l’émergence de discours de haine basés sur l’appartenance ethnique, tenus par certains médias et acteurs politiques, dont récemment un membre du gouvernement, est un facteur additionnel d’inquiétude ».

L’UE en appel à « un dialogue politique inclusif », car c’est « le socle pour le partenariat entre le Cameroun et l’UE, au bénéfice de tous les Camerounais ».