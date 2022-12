Cameroun : « Maurice Kamto n’a jamais été chassé de la présidence »

Un communiqué du secrétaire général du Mouvement pour la renaissance du Cameroun dément une nouvelle selon laquelle son leader aurait été chassé au Palais de l’Unité.

Les images circulent sur les réseaux sociaux depuis le jeudi 22 décembre 2022. Elles montrent le véhicule du président national du MRC à l’entrée de la présidence de la République. Elles sont suivies du commentaire selon lequel Maurice Kamto a été chassé à l’entrée du Palais de l’Unité. Plus loin encore et selon le communiqué, « le vendredi 23 décembre, outre les premières images en circulation sur les réseaux sociaux, certains journaux à gage instrumentalisés (…) ont publié ces images à la Une pour donner des informations tendancieuses et grossièrement inexactes à l’opinion », écrit Me Christopher Ndong Nveh.

Dans le même document, le MRC tient à mettre un terme à ce « mensonge » qui se propage en mettant à la disposition du public certains détails. Ainsi, « Maurice KAMTO n’a jamais été par qui que ce soit à l’entrée de la Présidence de la République qui au demeurant reste un service public ouvert au public ; il s’y est rendu personnellement pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec la politique ni les affaires intérieures du pays ; il a été reçu normalement et a déposé, contre décharge, un courrier portant sur un sujet sensible d’intérêt national, et est rentré normalement chez lui », peut-on lire.