Cameroun : Maurice Kamto rend hommage au maire Rdpc de Bogo décédé

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun fait une déclaration tintée d’émotion suite au décès de Ahmadou Ousmanou, souverain du lamidat de 1er degré de Bogo.

Ahmadou Ousmanou, 13è lamido du lamidat de Bogo depuis 1997 est mort dans la nuit du 05 juillet 2022 à Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême-Nord. Le monarque par ailleurs maire de la commune de Bogo située dans le département du Diamaré dans la « plus belle des régions » du Cameroun, était membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sa disparition ne laisse pas les acteurs politiques camerounais indifférents.

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) reconnait en ce fils cher au pays, un homme respecté et dévoué. Dans une déclaration adressée à la famille royale, du lamidat de premier degré de Bogo, ainsi qu’à la population de la commune de Bogo, Maurice Kamto exprime sa compassion et rend hommage au chef traditionnel et à l’homme politique.

« J’ai appris avec émotion le décès de Sa Majesté Ahmadou Ousmanou, Lamido de Bogo dans le Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord, survenu à Maroua ce mardi, 5 juillet 2022, de suite de maladie. Il assumait également les fonctions de Maire de la Commune de céans, depuis plusieurs années.

En mon nom propre et à celui des militants et sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, je vous adresse mes condoléances les plus attristées et vous exprime ma compassion émue.

C’est tout le Cameroun qui perd avec sa disparition un fils cher et respecté, dévoué aux responsabilités traditionnelles et municipales qui étaient les siennes. D’un caractère fort, digne, discret mais toujours solennel et somptueux, il inspirait le respect et la déférence de ses populations et au-delà, de tous ceux qui ont eu l’occasion de le rencontrer.

Puisse-t-il reposer en paix ».