Au Cameroun, des Mbororos fulani oubliés de l’aide humanitaire

Cette communauté n’est pas prise en compte dans les statistiques de réfugiés et demandeurs d’asile fournies par le Hcr, ainsi que dans le plan de réponse humanitaire du pays pour l’année 2018.

L’arrivée des Mbororos fulani au Cameroun en juin 2017 fait suite à un conflit lié à la terre avec les membres de la communauté des agriculteurs Mambila dans l’Etat de Taraba au Nigeria. Leur nombre actuel sur le territoire national reste inconnu, tant l’encadrement de cette communauté a fait défaut.

Entre le 17 et le 23 juin 2017, une milice Mambila attaque une population d’éleveurs fulani. Plus de 200 Mbororo sont tués, 150 autres sont blessés à la machette. La milice pille et incendie plus de 180 domiciles. Des milliers de Mbororos fulani se déplacent pour fuir les violences. Plus de 6 000 d’entre eux trouvent refuge dans les régions du Nord-Ouest et de l’Adamaoua, revèle l’Ong Nes Cameroun, qui avait porté cette situation à la connaissance de l’administration camerounaise. Une somme de 3 millions de francs CFA a été collectée par les ong Nes Cameroun et Mboscuda pour fournir une première aide alimentaire dans 4 des 16 villages où ces Mbororos ont trouvé refuge. « Les écoles dans lesquelles ils vivent n’ont pas de toilettes et offrent de mauvaises conditions d’hygiène. Il serait nécessaire de creuser des toilettes dans ces écoles pour éviter la propagation de maladies. La plupart des réfugiés sont venus les seuls vêtements qu’ils portaient. Ils auront besoin de vêtements chauds, spécialement les enfants. L’hôpital d’Atta [région de l’Adamaoua, Ndlr] est à court de médicaments, il y a un besoin urgent de fournir des médicaments. Les victimes à Atta boivent de l’eau qui n’est pas traitée. Il y a un besoin d’infrastructures adéquates pour éviter la contamination », révèlent des rapports produits par ces deux structures à l’attention du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr) et des autorités.

Oubliés de l’aide humanitaire

La communauté Mbororos Fulani n’est pas comptée dans les statistiques officiels des réfugiés et demandeurs d’asile présents sur le sol camerounais. Selon le Hcr, 1,3 millions de personnes y ont actuellement besoin d’une aide humanitaire. Ce sont notamment 331 000 réfugiés (327 000 centrafricains et plus de 90 000 Nigérians), 236 000 personnes déplacées internes, 59 000 retournés, 584 000 ressortissants des communautés hôtes. Les besoins financiers pour une aide adéquate sont chiffrés à 161 milliards de francs CFA.

Point de place donc pour les Mbororos Fulani. « Une mission d’évaluation a été conduite en juillet 2017 par le HCR dans l’Adamoua et le Nord-Ouest. Cette mission avait déjà permis de constater un retour important, moins d’un mois après le conflit, car la population initiale avait été estimée à plus de 3600 par les autorités locales alors qu’elle avait été estimée à 1821 personnes lors de la mission, avec une tendance marquée au retour parmi les populations rencontrées. Afin de ne pas fixer davantage une population qui semblait vouloir rentrer, elle n’a pas été enregistrée, mais les autorités locales ont apporté une assistance avec certaines ONG locales comme Mboscuda», indique –t-on au Hcr.