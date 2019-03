Cameroun : Mebe Ngo’o passe sa troisième nuit en détention

L’ancien ministre est toujours gardé à vue, avec trois autres coaccusés, alors que les enquêtes se poursuivent sur l’affaire MagForce.

C’est la grande confusion autour des déboires judiciaires de l’ancien ministre Edgar Alain Mebe Ngo’o. En garde à vue depuis le 05 mars, l’ex-ministre de la Défense du Cameroun a tantôt été annoncé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui, tantôt libéré et dans son domicile dans un quartier chic de la ville de Yaoundé.

Cependant, selon de nouvelles informations, celui qui a également été ministre des Transports d’octobre 2015 à mars 2018 est toujours en garde à vue dans une cellule du parquet du Tribunal criminel spécial (TCS).

Là-bas, la fuite d’un document du Corps spécialisé des officiers de police judiciaire révèle que l’ancien très influent ministre de la Défense (2009-2015) est gardé à vue avec trois autres coaccusés.

Il s’agit du Colonel Ghislain Victor Mboutou, ancien attaché de défense du Cameroun au Maroc et ex secrétaire particulier du ministre Mebe Ngo’o à la Défense ; de Maxime Mbangue, ex-Conseiller technique au ministère de la Défense et ancien inspecteur du Trésor en service au ministère des Finances ; et de Victor Emmanuel Menye Directeur général adjoint de la banque SCB.

D’autres informations font état de perquisitions dans les résidences de celui qui a très souvent été présenté comme le « fils du chef de l’Etat » Paul Biya. Perquisitions à Yaoundé et à Nkolfong, son village natal par Zoetele, dans la région du Sud Cameroun.

Edgar Alain Mebe Ngo’o est soupçonné d’enrichissement illicite, notamment dans une affaire d’acquisition de matériel militaire auprès de la firme française MagForce. Acquisition au cours de laquelle l’ancien ministre de la Défense se serait rendu coupable de surfacturations.