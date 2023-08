Cameroun : menace d’une maladie bovine déjà présente à nos frontières

Depuis quelques semaines, la maladie bovine «Anthrax» s’est déclarée au Nigeria. Face à cette zoonose qui s’attaque au bétail, le ministre en charge de l’Elevage sensibilise.

Le charbon (anthrax) est une maladie importante chez l’animal domestique et est observée chez la chèvre, les bovins, le mouton et le cheval. Le charbon (anthrax) existe également chez les animaux sauvages tels que l’hippopotame, l’éléphant et le buffle. Face à cette maladie bovine qui fait des ravages chez un grand voisin du Cameroun, le ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, (Minepia) recommande aux gouverneurs des régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest frontalière au Nigéria de renforcer les contrôles des mouvements du bétail aux frontières afin d’éviter l’importation de la maladie. A en croire DataCameroon, il est important de souligner, que les trois régions septentrionales, frontalières à ce pays comptent 83%, soit les ¾ du cheptel national.

En 2017, le Cameroun a été confronté à une menace de l’Anthrax. L’alerte était partie de la région du Nord-Ouest où 25 personnes exposées avaient été prises en charge. « Avoir cette maladie tout proche de nos frontières doit nous mettre en alerte car elle peut si rien n’est fait décimer notre bétail », confie une source au Minepia. « Encore appelée maladie du charbon, l’Anthrax peut être mortelle. Souvenez-vous qu’elle a tué plus de 15.000 personnes en 1770 à Saint-Domingue, l’actuel Haïti. Cette maladie était partie de l’anthrax intestinal causé par du bœuf non cuit », explique le Dr Marcel Biakolo, vétérinaire.

Ce spécialiste de la santé animale renseigne que cette maladie est causée par une bactérie, le Bacillus Anthracis qui vit dans le sol. Très résistante du fait qu’elle peut rester en vie sous forme de spores qui peuvent être ramenées à la surface sous l’effet de la pluie ou des activités champêtres, elle impose l’abattage des bêtes contaminées. « Le pire survient donc lorsque ces spores sont consommées par les animaux », ponctue le vétérinaire.

Selon le Dr Marcel Biakolo, « L’anthrax ne se contamine pas d’une personne infectée à une autre. Toutefois, elle peut se contracter si une personne saine entre en contact avec des animaux ou des produits contaminés. C’est une maladie qui infecte le plus souvent les vétérinaires, les agriculteurs, les éleveurs et même les bouchers. Pour plus de sécurité, il est recommandé de consommer de la viande de bœuf bien cuite ».

Il existe, explique le vétérinaire, différents types d’anthrax en fonction du mode de contagion. On a ainsi, l’anthrax cutané, l’anthrax par inhalation ; l’anthrax gastro-intestinal et l’anthrax par injection. « En l’absence de traitement, plus de la moitié des patients atteints de la maladie du charbon meurent. La maladie se soigne à l’antibiotique et étant donné qu’elle est méconnue, il est opportun de renforcer les sensibilisations des populations sur son existence », recommande le vétérinaire.