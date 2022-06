Le but de l’initiative est d’éduquer les internautes sur l’utilisation responsable des médias sociaux ainsi que sur leur sécurité en ligne.

« My digital worl », le programme de Meta se déploie au Cameroun. Il s’agit d’un programme d’alphabétisation numérique visant à éduquer les internautes sur l’utilisation responsable des médias sociaux ainsi que sur leur sécurité en ligne.

Concernant ce programme, Phil Oduor, Responsable des programmes Meta Policy en Afrique subsaharienne, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer « My Digital World » ici au Cameroun. Ce programme a été conçu pour fournir aux jeunes et au grand public les compétences nécessaires pour naviguer dans les espaces numériques de manière sûre et responsable ».

« Les modules aident les participants à acquérir des compétences concrètes telles que la protection des informations personnelles, l’identification de sources d’information fiables, l’appréhension des thématiques assujetties à la désinformation, et la validation de relation en ligne non nuisibles ».

Afin d’accroitre la sensibilisation à l’utilisation responsable d’Internet et faire partager une expérience positive des plateformes numériques, le programme « My Digital World » a été lancé lors du « Digital Literacy Forum » de Meta qui vise à renforcer le rôle de l’alphabétisation numérique en faveur de la lutte contre l’utilisation abusive d’Internet et à en identifier les lacunes.

Ceci, en s’assurant que les utilisateurs disposent du savoir-faire numérique requis pour naviguer sur internet en toute sécurité, ce qui leur permettra de lutter contre la désinformation, les discours de haine, l’intimidation, le harcèlement, et les autres aléas en ligne.

Lancé en partenariat avec GIDICom, Digital Access et Positive Youths Africa, ce programme a pour ambition de former plus de 4 000 participants de sorte à les accompagner pour mieux gérer leurs expériences en ligne, et ce grâce à des sessions dédiées animées par un formateur.

Au fil des années, Meta a également mis en œuvre le programme « My Digital World » accessible gratuitement dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, dont l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Éthiopie, la Zambie et plus récemment le Ghana.