Ces gloires du football unissent leurs forces pour prendre fait et cause contre cette maladie qui touche principalement les enfants souffrant de malnutrition et d’un mauvais état de santé général.

Ce jeudi 13 août 2020, Son excellence Albert Roger Milla donnera une conférence de presse dans la salle Kilimandjaro de l’Espace Business Center à Yaoundé. Afin de sensibiliser davantage la communauté internationale sur le noma, cette maladie négligée liée à l’extrême pauvreté. La légende du football mondial se place ainsi une fois de plus du côté des oubliés.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 140 000 personnes sont atteintes du noma chaque année dans le monde. Le noma, dont le nom vient du grec « dévorer », est une forme de gangrène du visage (mort des tissus, ou nécrose) qui touche principalement les enfants souffrant de malnutrition, d’un mauvais état de santé général et d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire.

La cause exacte du noma est inconnue. Peu de recherches sont menées sur la maladie et l’on ignore encore comment celle-ci débute. Dans la plupart des cas, les personnes atteintes ne sont pas examinées par un médecin ou le sont très tardivement, lorsque les lésions sont déjà importantes. C’est donc pour faire connaitre davantage cette maladie qui défigure de nombreux africains que Roger Milla et certains de ces ex-coéquipiers et médecins vont travailler pour mobiliser le plus largement possible les bonnes volontés.

A cet effet, l’Association Noma Fund a été fondée à Paris en janvier 2019 par Roger Milla et Joseph Antoine Bell. L’objectif de cette association, à but non lucrative, est de faire réguler cette maladie en vue de son éradication complète.

C’est ainsi que : « Agir contre le noma 2021-2030 », prévoit le déploiement d’un plan d’action auprès des populations les plus susceptibles d’être concernées par la maladie, d’abord les pays cibles du territoire africain (Cameroun, Côte d’ivoire, Sénégal, Ghana, Liberia, Nigeria, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo et Tchad).

Ce plan qui intègre les pouvoirs publics et l’intégralité des acteurs sociaux (écoles, agent de santé, association …), vise à lever des fonds, permettre une meilleure connaissance, compréhension et gestion de la maladie, en amont et aval de son apparition. Ainsi plusieurs projets sont en vue : la construction d’un hôpital de référence qui permettra une prise en charge adaptée et autonome des malades et un centre d’accueil qui facilitera la réinsertion des patients.