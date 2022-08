Cameroun : Miriam Tchocothé, auteure et féministe engagée

Son âge, 21 ans, est loin d’être un frein pour elle. C’est plutôt un ressort qu’elle utilise pour oser et s’affirmer comme une féministe qui utilise sa plume pour encourager et défendre l’émancipation de la femme tout en donnant sa conception assez différente de la chose.

Audacieuse et courageuse. C’est en ces deux mots que Miriam Tchocothé aime se décrire. Et elle l’illustre à suffisance dans ses écrits. A seulement 21 ans, la camerounaise qui tire ses origines de Bana dans l’Ouest Cameroun vient de commettre un ouvrage intitulé, ‘Prélude à la clairvoyance’. Un bouquin où elle met en avant son engagement pour l’émancipation de la femme. Elle considère et c’est ce qu’elle transmet dans son livre, que le développement personnel de la femme commence dès le bas âge au sein de la famille, avant de se poursuivre durant ses années d’école primaire, puis au secondaire et autres. Des idées qu’elle met en avant par le canal de l’écriture qui est une passion qu’elle caresse depuis l’enfance.

En effet, l’écriture et Miriam, c’est une histoire d’amour. L’écrivaine de 21 ans, née un 18 mai 2001, raconte que toute petite, son père avait pour habitude de la mettre en compétition avec ses sœurs pour rédiger des résumés de livres avec une cagnotte pour la gagnante. C’est ainsi qu’elle s’est familiarisée tant avec la lecture qu’avec l’écriture. L’écriture qui est devenue le principal moyen par lequel, elle médite, se raconte et partage. Son inspiration, elle la puise dans ses expériences et ses découvertes dans divers domaines. Mais également ses modèles, à l’instar de son père, Calixthe Beyala, Jean Claude Awono, Evelyne Mpoudi Ngollé, Robert Greene ou encore Djaili Amadou Amal. Ce qui lui donne une personnalité atypique dont elle est fière.