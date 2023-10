Cameroun – MMA : à la découverte du Camerounais Cédric Doumbé

Ce samedi 30 septembre 2023, tous les regards étaient tournés vers le Zénith de Paris et la grande première du combattant Cédric Doumbé, qui affrontait Jordan Zebo au PFL.

Son nom n’était connu que des spécialistes avant ce week-end. En mettant KO en neuf secondes son adversaire Jordan Zébo après une intense campagne de communication, Cédric Doumbé est devenu une star. Champion à de multiples reprises en kick-boxing, il concourt désormais au PFL en MMA.

Désormais âgé de 31 ans, Cédric Doumbé disputait samedi, sous le regard de Kylian Mbappé et ses amis du PSG, son premier combat au sein de la PFL (Professionnal Fighters League), organisation de MMA qui veut concurrencer à terme l’UFC. Il a des enclumes à la place des poings, est parfois comparé à Mike Tyson pour son punch dévastateur. Et surtout il a une grande bouche… Le franco-camerounais est un incroyable trashtalkeur, qui n’hésite pas à humilier ses adversaires avant et après les combats.

Mais combien a-t-il gagné pour son combat face à Jordan Zebo ? Léa Salamé lui a posé la question sur France Inter, et Cédric Doumbé a répondu sans langue de bois : « Pour un combat comme samedi, je ne gagne pas moins de 200 000 euros, alors qu’en kick boxing on pouvait diviser par deux ». « Je peux devenir millionnaire en MMA », a-t-il ajouté.

Certains trouveront que c’est énorme pour 9 secondes, mais attention. Avant d’entrer dans l’octogone, ce sont des mois et des mois d’entraînement et de privation. Chaque athlète risque sa vie durant le combat, il est donc normal qu’ils soient rémunérés en fonction des risques qu’ils encourent, sinon personne ne s’embêterait à s’infliger ça.

Car loin des grands champions de la discipline, le combattant proche de Francis Ngannou, et qui a intégré le MMA arts martiaux mixtes il y a deux ans, s’est construit une solide communauté de fans grâce à sa maîtrise maligne des réseaux sociaux. À coups de stories Instagram ou de vidéos YouTube, le natif de Douala multiplie les « clashs » et démontre ses qualités de « trashtalkeur ».

Pour son combat face à Zebo, Cédric Doumbé, qui s’est surnommé « The Best », il avait par exemple fait livrer à son adversaire un matelas, afin que celui-ci puisse se remettre du K.O qu’il promettait de lui infliger. Une opération commerciale avec une marque de literie, mais surtout une promesse tenue.