Cameroun : Mobil Education participe aux journées économiques de La Francophonie

En collaboration avec le top cinq des établissements scolaires selon le classement de l’Office du Baccalauréat, l’application camerounaise Mobil Education s’est illustrée ces dernières semaines par ses offres. En effet, l’application propose plus de 1.000 mini-cours, 500 épreuves et 10.000 quizz aux élèves pour les accompagner dans la révisions de leurs leçons. L’objectif recherché par ses initiateurs est de contribuer à préparer les élèves en classes d’examens à affronter sereinement les examens de fin d’année (BEPC, Probatoire et Baccalauréat).

Lancée le 24 mai dernier, Mobil Education vient d’être choisie par La Francophonie pour participer à la deuxième édition de sa mission économique et commerciale qui se tiendra au Gabon et au Rwanda. Il s’agit d’une mission conduite par sa Secrétaire générale de La Francophonie, Louise Mushikiwabo, qui va s’articuler autour des échanges avec des opérateurs économiques et des agences d’investissements. La mission économique de la Francophonie aura lieu cette année d’abord au Gabon du 6 au 8 juillet 2022, puis, elle va se poursuivre du 11 au 13 juillet au Rwanda.

C’est donc l’opportunité pour Mobil Education de se vendre auprès des institutions financières invitées. Mais aussi, participer à des forums de réseautage. Par ailleurs, il est prévu d’échanger avec près de 300 partenaires potentiels et de prospecter les marchés gabonais et rwandais. Parmi les start-ups invitées, il y a celles du secteur renouvelable, du services numériques et de l’agro-industrie entre autres.