Une note signée le 25 janvier 2023 par le Secrétaire général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh annonce le transfert du DG de la DGI au Fonds monétaire international.

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que monsieur le président de la République a marqué son très haut accord pour le détachement de M. Mopa Modeste Fatoing auprès du Fonds monétaire internationale, pour une durée de 3 ans », indique la correspondance envoyée le 25 janvier 2023 au secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin Fouda.

Après 10 ans à la Direction générale des Impôts (DGI), Modeste Mopa Fatoing retourne au FMI à Washington, où il a été débauché. Né le 15 mars 1975 à Guidiguis, dans le Mayo-Kani, région de l’Extrême-Nord, Modeste Fopa Fatoing est le plus jeune directeur général des impôts au moment où il accède à cette fonction en 2013, à l’âge de 38 ans.

Grace aux nombreuses réformes qu’il a mises en place, notamment la digitalisation des services, qui a réduit de manière substantielle le contact entre les agents du fisc et les contribuables, il a fait progresser au fil des années les recettes fiscales. Rien que l’année dernière, l’administration fiscale camerounaise a collecté 2 426,5 milliards de FCFA entre janvier et novembre 2022. Un chiffre en hausse de 410 milliards en valeur absolue, et 20,3% en valeur relative par rapport à 2021.

En dix ans Modeste Mopa a apporté une nouvelle image à la fiscalité camerounaise. Entre autres, il ya la digitalisation des services, qui réduit au maximum le contact entre les agents du fisc et les contribuables ; la création ou la réorganisation des structures spécialisées pour le suivi des PME et grandes entreprises ; le transfert de la collecte de certaines taxes aux entreprises (compagnies aériennes et d’assurances) ; la montée en puissance du Mobile Money dans le paiement des impôts.

En chiffre, c’est sous son mandat que le Cameroun a franchi pour la première fois la barre de 2 000 milliards de FCFA au cours de l’année 2022. Selon les données officielles, au cours de la décennie 2010-2019, ces recettes ont cru de 127,2%, passant de seulement 855,7 milliards de FCFA à 1 944,4 milliards de FCFA, en hausse de 1 088,7 milliards de FCFA en valeur absolue.