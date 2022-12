C’est un Rigobert Song confiant qui s’est présenté devant la presse ce jeudi. Avant le match décisif contre le Brésil, le Manager sélectionneur du Cameroun est conscient qu’une victoire est impérative pour son équipe s’il veut garder l’espoir de disputer le deuxième tour de la Coupe du monde, Qatar 2022.

Et la taille de l’adversaire est loin d’influencer Rigobert Song, « on connaît bien cette équipe. On va dans le sens de comment on va se comporter et pas ce que va faire le Brésil. Le message que je donne aux joueurs c’est de pouvoir se battre, le match est plus psychologique. Je sais que mes joueurs peuvent le faire, cela demande de la concentration et de la détermination. Nous allons corriger nos erreurs et être plus disciplinés », explique Rigobert Song.