Cameroun-Mondial 2022 : le staff technique des Lions en repérage à Doha

A quatre mois du début du Mondial qatari qui se disputera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar, le président de la Fecafoot et le staff technique des Lions sont en repérage à Doha.

A en croire la cellule de communication de la Fécafoot, ce mardi 5 juillet 2022 était une journée marathon pour Samuel Eto’o et le staff technique des Lions indomptables emmené par son manager-sélectionneur Rigobert Song. Fraichement arrivé à Doha en provenance du Maroc où ils ont assisté au premier match des Lionnes à la Can-féminine- de Football a entamé une longue journée d’inspection des sites devant accueillir l’équipe nationale de football du Cameroun à la Coupe du monde Qatar 2022.

L’Hôtel Banyan Tree a constitué le premier arrêt de la journée. Construit il y a à peine un an, cet établissement 5 étoiles est une belle combinaison de luxe et d’architecture moderne. Le président de la Fédération a fait le tour des chambres pour toucher du doigt la qualité des matériaux et le confort des lieux car, pour lui, les Lions indomptables doivent bénéficier de bonnes conditions pour réaliser de bonnes performances. Les chambres sont de véritables suites. Les moins spacieuses s’étendent sur 65 m² tandis que les plus grandes offrent des surfaces allant jusqu’à 135 m².

Les salles de réunion, de visionnage, de sport – avec des machines de dernière génération, la piscine, le jacuzzi avec 500kg de glace disponible tous les jours… Du très haut standing pour les poulains de Rigobert Song. Pour le Pr William Ngatchou, médecin des Lions indomptables, ce sera le plus grand et le plus bel hôtel qui accueille les Lions depuis son arrivée dans cette sélection en 2012.

Sur le plan sécuritaire, une bulle de sécurité sera créée autour du groupe. Près de 5O agents seront mis à la disposition de l’hôtel. Dans ce sens, tout l’espace dédié aux joueurs et encadreurs ne sera accessible que sur présentation d’une accréditation. Un ascenseur sera par ailleurs réservé exclusivement aux joueurs et ne s’arrêtera que dans les étages où ils seront logés. L’hôtel qui a accueilli il y’a 4 semaines (15 mai 2022) le Paris Saint-Germain n’a pas manqué de dévoiler toute la batterie de commodités qui seront déployées en l’honneur du Cameroun.

Au niveau de la cuisine, les Lions seront traités aux petits oignons. Le nutritionniste de la sélection Maitre Pierre Edimo travaillera en étroite collaboration avec les chefs de l’hôtel. Un certificat lui sera délivré pour avoir accès à la cuisine.

Après la visite guidée, le président de la fédération a fait le point avec les responsables de l’hôtel en présence des responsables hébergement et sécurité de la FIFA. Il était nécessaire que toutes les parties prenantes s’accordent pour que tous les détails soient réglés comme sur du papier à musique. Fait inédit à noter : L’équipe nationale du Cameroun connaît son site d’hébergement plusieurs mois avant le début de la compétition.

Par le passé, c’est à trois semaines du voyage que le staff était informé du choix opéré sans son avis. Sébastien Migné le coach adjoint et Raymond Kalla Team manager de la sélection ont exprimé leur satisfecit sur la nouvelle méthode. Pour Rigobert Song, la Coupe du monde a commencé et le standing du site met un coup de pression sur lui et ses joueurs.