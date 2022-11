Cameroun-Mondial 2022 : les leaders politiques soutiennent les Lions Indomptables

Les hommes politiques, responsables des principaux partis politiques envoient des messages d’encouragement et de soutien à la sélection camerounaise. Celle-ci représente le pays à la Coupe du monde Qatar 2022.

Des hommes politiques camerounais accordent leurs violons pour pousser les Lions indomptables de victoire en victoire au cours de la 22è édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. L’un après l’autre, ils envoient des messages à l’équipe nationale sénior de football présente au Qatar au nom du Cameroun. Ce 21 novembre 2022, c’est le chef de l’Etat, président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) qui a écrit à ses compatriotes. Dans une correspondance adressée au capitaine Vincent Aboubakar, le premier sportif camerounais déclare :

« La brillante qualification de notre sélection nationale à ce prestigieux tournoi qui regroupe les 32 meilleures nations de football du moment atteste des qualités exceptionnelles de nos valeureux Lions Indomptables. Au moment où vous vous apprêtez à descendre dans la l’arène, je vous adresse à mon nom propre et au nom du peuple camerounais mes chaleureux encouragements. Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-mêmes, à faire preuve de combativité, d’engagement, de détermination et de discipline afin de hisser encore plus haut le drapeau du Cameroun », écrit le président Paul Biya.

Bien avant lui, le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) s’est prononcé. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le candidat arrivé 2è à la présidentielle du 7 octobre 2018 encourage et conseille les Lions.

« je voudrais leur adresser mes vœux ardents de réussite dans cette compétition qui réunit les meilleures équipes nationales de football de la planète (…) je voudrais leur demander de ne pas faire moins que leurs brillants aînés de 1990 en Italie, en tout cas d’aller le plus loin possible dans cette compétition, en alliant leur légendaire esprit conquérant au fair play (…) Qu’ils se rappellent qu’ils sont les porte-fanions de notre pays et doivent donner en toute circonstance une bonne image du Cameroun à la face du monde », lance Maurice Kamto le 17 novembre dernier.

Le 19 novembre, dans la même mouvance, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) s’est intéressé aux Lions Indomptables. « Notre équipe nationale va faire honneur, elle va nous subjuguer par son opiniâtreté et sa rage de vaincre. Elle va nous procurer beaucoup de joie et de fierté patriotiques. Allez les Lions », s’exclamait le député Cabral Libii sur Facebook.

Aboubakar Vincent et ses coéquipiers seront face à la sélection helvétique le jeudi 24 novembre 2022 pour leur première sortie à l’occasion du Mondial qatari. Ce sera à 11h, au stade Al-Janoub. Par la suite ils affronteront la Serbie le lundi 28 novembre à 11h dans le même stade et le Brésil le vendredi 2 décembre au Lusail Iconic Stadium à 20h.