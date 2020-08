Cameroun : Mouhtar Ousmane Mey, nouveau PCA de la National school of local administration (NASLA)

Un décret du président de la République signé de ce 11 août 2020 vient de le nommer président du Conseil d’administration de cet établissement public à caractère administratif et professionnel a été créée le 2 mars 2020.

Mouhtar Ousmane Mey est le tout premier PCA de la National school of local administration (NASLA). Nommé ce 11 août par le président de la République Paul Biya.

Mouhtar Ousmane Mey, administrateur Civil Principal, a été deux fois secrétaire général de ministères. D’abord au ministère des Affaires Sociales, ensuite à celui des Arts et de la culture (Minac).

Sa nomination comme PCA intervient cinq mois après celle du Directeur général Taniytiku Enohachuo Bayee, nommé le 25 mars dernier.

Le PCA et le Dg ont la responsabilité de poser les bases de cet établissement public à caractère administratif et professionnel créé le 2 mars 2020 pour assurer la formation des cadres des maries et des conseils régionaux dans les domaines de l’administration locale, conformément aux orientations définies par le gouvernement.

Les formations diplômantes de NASLA seront dispensées en trois cycles. Le cycle A destiné à mouler des cadres supérieurs de l’administration locale, le cycle B, pour former des cadres moyens de l’administration locale, et le Cycle C destiné à produire des agents spécialisés de l’administration locale.