Cameroun : Mr Leo et Salatiel victimes d’un accident de la circulation

Les deux artistes revenaient d’un concert qui s’est déroulé le 22 juin dernier dans la ville de Yaoundé.

C’est sur son compte Instagram que le producteur et chanteur Salatiel a annoncé le drame que lui et son équipe ont vécu ce samedi sur l’axe lourd Douala-Yaoundé. De retour de la capitale du pays où ils venaient de donner un spectacle dans le cadre du 70e anniversaire d’une entreprise brassicole, Salatiel et Mr Leo qu’accompagnaient cinq autres membres de leur équipe, ont été victimes d’un accident de la circulation.

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 23 juin, non loin de la ville d’Edea. Selon les informations reçues par journalducameroun.com, la voiture transportant les artistes et leur équipe a été percuté à l’arrière par un « camion fou ». Le choc a propulsé le véhicule vers un ravin, où il a fait un tonneau avant de se retrouver au bas d’une colline.

Sur les images diffusées par le producteur Salatiel, on remarque que le véhicule de marque Toyota Sienna qui les transportait est complètement broyé. Heureusement, aucune perte en vies humaines n’est à déplorer. « Même notre matériel est sortie intact. Dieu est grand« , a affirmé l’artiste, avant d’ajouter que tous les survivants de ce drame ont été pris en charge dans des formations hospitalières.