Cameroun : Mr. Léo sélectionné pour l’académie d’enregistrement des Grammy Awards

L’artiste va représenter le Cameroun aux Etats-Unis. Il fait partie des membres de l’académie d’enregistrement des Grammy Awards 2021.

Mr. Léo va au-delà de nos frontières pour faire valoir son savoir-faire dans la musique. L’artiste est ému et a annoncé la grande nouvelle à ses followers: « Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer à toute la jungle que je suis officiellement membre de la « Grammy Recording Academy », classe de 2021.« .

C’est surement une première pour bien des camerounais d’entendre parler de cette académie mais elle est l’une des plus prestigieuses du monde dans le domaine de la musique. « Les membres de la Recording Academy sont une voix collective qui, ensemble, crée un monde meilleur pour la musique et ses créateurs, et a la capacité de faire avancer notre industrie. L’adhésion à la Recording Academy est un privilège réservé à ceux dont les excellentes réalisations professionnelles n’ont d’égal que leur passion pour la communauté musicale. », peut-on lire sur le site web officiel des Grammy Awards.

Il s’agit d’un centre spécial pour les artistes, où « les membres travaillent ensemble pour construire un monde meilleur et plus inspirant pour la musique et ses créateurs.« .