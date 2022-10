Cameroun-MTN Elite 1: 21 buts marqués lors de la première journée

La saison 2022-2023 a démarré le 15 juin dernier avec les matchs qui se sont joués tout au long du weekend.

Pour la saison 2022-2023, le choix a été fait sur la ville de Douala pour accueillir le démarrage du championnat. Et c’est le stade de la Réunification quasi plein à près de 75% qui a abrité le match d’ouverture.

Pour lancer la saison, les Astres de Douala recevaient l’Union sportif de Douala le 15 octobre dernier. Deux équipes de la poule B. Un match ardemment disputé qui s’est soldé par un match nul, 1-1.

Les autres rencontres de la Poule B se sont jouées le lendemain avec notamment les victoires de Bamboutos de Mbouda sur Young Sports Academy et Fauve Azur sur Yafoot; les deux équipes gagnants sur le score de 2-1. Par contre, les matchs Dragon de Yaoundé vs Gazelle FA et Fovu club vs AS Fortuna se sont soldés par 1-1.

Dans la Poule A, le carton de la journée est venu de la Colombe sportive du Dja et Lobo. L’oiseau du Sud a volé plus haut que celui de Dschang, Aiglé royal de la Menoua sur le score, 3-0. Stade renard de Melong et Eding sport ont gagné chacun par 2-1 UMS de Loum et Avion du Nkam. Le seul match nul de la poule est venu de Canon de Yaoundé opposé à Djiko FC.

Coton sport de Garoua engagé en compétition africaine n’a pas pu jouer son match contre Renaissance de Ngoumou.

La prochaine journée de la MTN Elite One se jouera le 23 octobre 2022.