Cameroun-MTN Elite 1 : Colombe s’envole à la 3e place du classement

C’est sur le score de 8-2 que la Colombe sportive du Dja et Lobo a gagné son dernier match de la saison le dimanche 26 juin 2022 contre Fauve Azur.

Rien n’arrête plus la Colombe sportive du Dja et Lobo. En cette fin de saison, l’équipe ramasse tout sur son passage. Et le dernier à en avoir payé les frais est Fauve Azur. Lors de la dernière journée de la saison régulière de la MTN Elite 1, le 26 juin dernier, ils se sont inclinés devant la Colombe. Et c’était sur le score de 8-2 au stade annexe N°1 du stade Ahmadou Ahidjo. Un match que l’oiseau du Sud a dominé de bouts en bouts sans jamais être menacé.