Cameroun-MTN Elite 1 : le leader de la poule B, Eding Sport accroché

A l’issue de son match contre UMS de Loum, l’équipe de la Lékié dans la région du Centre n’a pu faire qu’un match nul (0-0).

La 14ème journée du championnat national de football, messieurs a rendu copie pour ce qui est du côté de la Poule B. Dans l’un des duels de cette journée, les supporteurs sont restés sur leur soif. Il s’agit du match Eding sport de la Lékié contre UMS de Loum. Les deux équipes qui ont pour point commun d’avoir été champion du Cameroun ces dernières années se sont neutralisées sur un score nul et vierge. Le solide bloc défensif des joueurs de Loum a donné du fil à retordre aux assauts offensifs d’Eding sport de la Lékié. Le match riche en intensité a présenté deux équipes engagées mais dont le talent des attaquants n’a pas suffit à donner la victoire à l’une ou l’autre.

Pendant ce temps, les autres matchs de la poule B ont toutes accouché des victoires. Il y a eu par exemple le sursaut d’orgueil du dernier vainqueur de la coupe du Cameroun, PWD de Bamenda. Après avoir enregistré une défaite lors de la dernière journée contre Bamboutos, ils ont pris leur revanche sur Avion Academy en les battant 2-0. Tandis que leur bourreau, Bamboutos s’opposait à OFTA de Kribi, 2-1. Dans l’autre match, Dragon de Yaoundé a été incapable de cracher du feu face à Yafoot, mais à été dompté sur le score de 2-0. Renaissance de Ngoumou a bien voulu renaître après sa dernière défaite face à Eding. Mais c’était sans compter sur Coton Sport de Garoua. Au finish, 3-1 en faveur des cotonculteurs.

Dans la Poule A, on était ce weekend rendu à la 15ème journée. Union de Douala devant son public et ses pom pom girls a remporté son premier match de la phase retour contre Colombe sportive du Dja et Lobo, 1-0. Tonnerre Kalara Club parvint de son côté à obtenir le match nul face à Panthère du Nde, quand Apejes de Mfou s’est incliné devant AS Fortuna, 2-1. Le pluie de buts est venu des matchs Djiko FC (3) face à Fauve (2). Même score lors du match Young sport academy (Yosa) contre Racing de Bafoussam en faveur de Yosa. Le seul match nul est celui de Canon contre Stade Renard.

La prochaine journée s’annonce tout aussi palpitante. Et, c’est dès mardi, 24 mai 2022. Au stade Olembe, annexe A, Young sport academy va affronter Fauve Azur et juste après, ce sera le derby entre les deux clubs de l’Ouest, Djiko FC et Racing de Bafoussam. A l’annexe 1 du stade Ahmadou Ahidjo, les Astres de Douala seront opposés à Apejes de Mfou.

Du côté de Douala, le stade annexe du stade de la Réunification va accueillir la rencontre, TKC vs Canon et celui de Japoma va abriter, Union de Douala vs Panthère et Stade Renard vs Colombe.

Pour les matchs PWD contre OFTA de Kribi, Avion contre New stars de Douala, ce sera au Limbe omnisports stadium. Au Middle farms stadium, toujours à Limbé, Bamboutos va retrouver Fovu.

A l’Ouest, les matchs se joueront sur deux sites. D’abord au stade de Bandjoun avec Renaissance opposé à Dragon et UMS contre Coton. Le deuxième stade est celui de Mbouda où Eding va essayer d’enchainer une nouvelle victoire cette fois-ci contre Yafoot.