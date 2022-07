Cameroun-Mtn Elite one : Gazelle FA et Aigle royal de la Menoua promus

Les deux clubs ont obtenu leurs tickets pour l’élite samedi dernier à la suite des demi-finales de la MTN Elite Two disputées le week-end dernier à Garoua.

En attendant la finale d’Elite Two entre Gazelle Football Academy de Garoua et Aigle Royal de la Menoua ce mardi au stade Omnisports de Garoua pour déterminer le champion, les deux équipes peuvent déjà s’estimer heureuses d’avoir obtenu leurs tickets pour l’Elite One. Gazelle de Garoua est venue à bout de Léopard sportif de Douala aux tirs au but (1-1, 6-5). Le club de Garoua rejoint ainsi Coton Sport en Elite One, après sept ans d’existence.

Quant à Aigle royal de la Menoua, il est de retour en Elite One grâce à l’attaquant Armel Nguene. Ses deux réalisations aux 69ème et 82ème minute ont définitivement mis fin au rêve de l’AS Lausanne de Yaoundé d’accéder en Elite One. A en croire le reporter de Cameroon tribune, les deux rencontres se sont déroulées en présence notamment de quelques stars du football, à l’instar de Leandre Tawamba, l’international camerounais, supporter de l’Aigle Royal de la Menoua.

La suite des play-offs prévoir ce jour, le match de classement dans l’antre de Roumde Adjia à 16h. Léopard de Douala et l’As Lausanne de Yaoundé joueront pour la troisième place. Dès 18h30, Gazelle FA et Aigle Royal de la Menoua se disputent le titre de champion de MTN Elite two.

Le match de barrage ayant opposé, vendredi dernier à Garoua, Panthère à Yafoot a souri au club du Ndé. Vainqueur (1-0), de la formation de Yaoundé II, Panthère assure ainsi son maintien en Elite One pendant que Yafoot, lui, évoluera la saison prochaine Elite Two, Yafoot, lui, évoluera la saison prochaine en Elite Two. Yafoot retrouve ainsi Ofta de Kribi, Tonnerre de Yaoundé, Racing de Bafoussam, News stars de Douala, relégués.