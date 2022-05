Cameroun : Mundih Njohjam remporte le challenge startupper de TotalEnergies 2022

Grâce à son projet innovant et social Tele-Epilepsy, la jeune médecin s’est haussé à la première marche de cette compétition dédiée à l’innovation numérique.

Mundih Njohjam a été primée pour Tele-Epilepsy. Un projet qui consiste à diagnostiquer et à trouver des solutions par télémédecine aux patients épileptiques.

L’idée, explique-t-elle, « a germé au cours de mes études en médecine lorsque j’ai découvert que la prévalence de l’épilepsie au Cameroun est l’une des plus fortes en Afrique et dans monde. Malheureusement, plus de 80% de patients n’ont pas accès au traitement et sont victimes de crises répétitives qui abiment leur état mental et psychique ».

Elle est doublement primée comme meilleure entrepreneure et meilleur projet de création d’entreprise. Pour Mundih Njohjam, ses deux prix d’une valeur globale de 16 millions de FCFA vont permettre à son projet de se doter d’équipements de technologie et de communication (smartphone, laptops), de trouver et faciliter l’accès des médicaments aux patients et de les connecter pour une meilleure prise en charge.

Lancé en novembre 2021, le 3e challenge startupper de TotalEnergies a connu la participation de 888 candidats. 15 ont été retenus et les trois meilleurs projets primés. Le but de ce challenge est de soutenir les projets innovants ayant un impact social majeur des jeunes entrepreneurs et entrepreneures africains âgés de 18 à 35 ans.