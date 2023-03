Cameroun-Namibie (1-1) : analyse du match et les notes des Lions

Au terme du match de niveau moyen, qualificatif pour la Can «Côte d’ivoire 2023», les Lions ont été tenus en échec à domicile par les Brave Warriors.

Dévis Epassy : 4/10

Dans un match largement maîtrisé par les Lions indomptables, le gardien de but d’Abha Club, en Arabie Saoudite, n’a pas rassuré. Il s’est notamment montré peu précis dans ses relances au pied. Son déficit de communication sur un ballon mal négocié par sa charnière centrale a conduit à l’ouverture du score de l’attaquant namibien Peter Shalulile, à la 27ème minute. Face aux Namibiens peu entreprenants en attaque, il n’a pas eu beaucoup d’arrêts à faire.

Christopher Wooh : 4/10

Suite à une commotion cérébrale, le défenseur central de Rennes est sorti en fin de première mi-temps et conduit de toute urgence à l’hôpital général, où il devrait subir des examens approfondis. Malgré l’apport du public clairsemé du Stade Ahmadou Ahidjo qui n’a cessé de scander son nom à chacune de ses interventions, il a effectué quelques mauvaises relances. Dans la lignée de sa belle prestation face au PSG, il s’est montré très tonique dans les duels, notamment aériens. A sa sortie, il est remplacé par Nicolas Nkoulou.

Nicolas Nkoulou : 6/10

L’expérimenté défenseur du club grec d’Aris Salonique a apporté toute la sérénité dont les Lions avaient besoin. À ses côtés, Jean Charles Castelletto a retrouvé sa confiance. Il a pris le contrôle de la ligne défensive, n’hésitant pas à pousser très haut les autres lignes. En montant aux avant-postes, notamment sur les corners, il a loupé de peu, à deux reprises, de trouver le cadre sur ses coups de tête.

Nouhou Tolo : 6,5/10

Athlétique à souhait, il s’est montré Impérial sur son couloir gauche, où il n’a rien laissé passer. Attentif pour couvrir sa défense centrale, le latéral gauche des Sounders de Seattle en MLS a livré une copie intéressante de son match. Offensivement, il effectué quelques centres, mais qui ne trouvent pas preneur.

Jean-Charles Castelletto : 4,5/10

Si l’on excepte sa grosse hésitation qui a conduit à l’ouverture du score, le défenseur central de Nantes a fait du bon travail. Néanmoins, sa complémentarité avec Christopher Wooh a montré quelques erreurs de positionnement. Normal pour un duo qui était aligné pour la première fois en match officiel. Il devra continuer à travailler ses relances qui ont été parfois approximatives.

Malcom Bokele : 4/10

Avec les absences conjuguées de Fai Collins et Olivier Mbaïzo, l’habituel défenseur central de Bordeaux, en Ligue 2 française, a été titularisé au poste de latéral droit. En manque de repère offensif à ce poste, il a manqué son baptême de feu chez les Lions. Chargé d’animer le couloir droit, il ne s’est que rarement montré. Il a cédé sa place pendant la pause à Jérôme Ngom.

Jérôme Ngom : 4/10

L’entrée en jeu de Jérôme Ngom a conduit à un réajustement tactique du coach Rigobert Song. Le néo sociétaire de Beveren, club de deuxième division belge, a été positionné sur l’aile droite, obligeant Moumi Ngamaleu a joué derrière lui comme un piston. Techniquement limité, il a perdu de nombreux ballons et manqué presque tous ses centres.

Zambo Anguissa : 6/10

Le capitaine du jour s’est montré assez entreprenant, en courant beaucoup et en touchant de nombreux ballons. Mais, l’excellent milieu de Naples a perdu la bataille tactique. Jouant dans l’entrejeu avec des joueurs (Nchamp et Kemen) ayant le même profil que lui, il aurait fallu qu’il joue un peu plus avancé, juste derrière Ganago, afin d’être à la retombée des seconds ballons. Il aurait pu être passeur décisif sur ce joli centre en fin de partie. Mais Ganago a buté sur le gardien namibien.

Olivier Ntcham : 4/10

Il n’a pas eu son impact habituel, comme face au Brésil en Coupe du monde. En jouant très simple, il a pris peu de risque offensif. Sur ses rares tentatives, ses frappes manquèrent de précision et de puissance. Il est remplacé à la 71e par Kunde Malong, qui, en peu de temps, a apporté la variation dans le jeu, notamment à travers ses longues transversales. Il est d‘ailleurs le passeur sur le but de l’égalisation d’Olivier Kemen.

Olivier Kemen 7/10

Impressionnant de maturité dans son jeu, le milieu de Kayserispor a réussi son baptême du feu chez les Lions. Dans son travail de harcèlement, de récupération et d’orientation du jeu, il a presque tout fait à la perfection. Il a aussi eu le timing parfait pour réussir son bon coup de tête à la 72ème minute. Un peu émoussé, l’ancien capitaine des U20 en France, est sorti à la 82ème minute, remplacé par Emmanuel Mahop, qui n’a rien apporté.

Bryan Mbeumo : 5,5/10

Sur une aire de jeu de l’antre de Mfandena qui est loin d’être comme celle des pelouses anglaises, l’attaquant de Brentford, qui découvrait les matchs à domicile, a éprouvé quelques difficultés pour entrer dans ce match. Percutant sur son côté droit de l’attaque camerounaise, il a multiplié les centres et apporté le danger dans le camp adverse. Son jeu de remise pourrait payer avec les meilleurs attaquants (Aboubakar, Toko Ekambi et Choupo- Moting) qui étaient absents ce vendredi.

Moumi Ngamaleu : 5,5/10

Déséquilibré sur le papier, le match opposant les Lions indomptables aux Brave Warriors de la Namibie a livré un vrai spectacle. Moumi Ngamaleu a alterné le bon, en deuxième mi-temps, et le moins bon, lors du premier acte. En reculant, le joueur de Dynamo Moscou a apporté de la vivacité dans son jeu. Il va surprendre par son intensité et sa qualité quand il vient de loin. Il aurait pu marquer, si son coup de tête de la 84ème minute n’avait pas échoué sa course sur la barre transversale.

Ignatius Ganago : 5/10

L’attaquant du FC Nantes, habituel remplaçant chez les Lions, n’a pu ou su tirer profit des absences de Vincent Aboubakar et Choupo-Moting. Entreprenant, véloce, mais imprécis, il s’est montré parfois brouillon. Il a notamment essayé des frappes qui n’ont pas trouvé le cadre. A sa décharge, il a joué trop esseulé sur le front de l’attaque, notamment en première mi-temps.