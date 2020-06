Cameroun-Nécrologie : décès du Pr Marc-Joseph Omgba, ancien directeur de l’Esstic

L’enseignant de journalisme, et ancien directeur de l’information de la CRTV est décédé ce jour des suites de maladie.

Le professeur Marc-Joseph Omgba, a rendu l’âme ce 23 juin 2020. Il faisait partie des pionniers du journalisme. L’ayant enseigné et pratiqué dans le temps.

Marc-Joseph Omgba fut Directeur de l’Ecole des sciences de l’information et de la communication (Esstic) de 1993 à 2005. Il a formé plusieurs générations d’hommes et femmes aux métiers de l’information et de la communication.

le professeur OMGBA a par ailleurs été directeur de l’information à la Cameroon radio télévision (CRTV), maire de Mbankomo et a terminé sa carrière comme Conseiller technique à l’université de Yaoundé 2.

Il décède 17 jours après sa sœur aînée portée en terre le 06 juin dernier.

Ses anciens étudiants sont loin d’oublier cet homme très attaché au respect de la déontologie. « Il m’a accueilli à l’Esstic, il m’a enseigné le journalisme et a signé mon diplôme. Un modèle de pondération, de sérénité et de compétence. Le Cameroun perd un valeureux formateur et intellectuel », regrette le journaliste Alain Tchakounté sur sa page Facebook.

Son confrère Léon Bertand Gara salue le départ d’un « homme bien, discret, presque timide et positif ».