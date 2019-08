Cameroun-Nécrologie: Super Makia quitte le ring

Le champion de catch est décédé hier à l’âge de 61 ans des suites d’une courte maladie.

Beaucoup d’anecdotes au sujet de Super Makia étaient généralement contées aux plus jeunes. Notamment sa superpuissance et ses prouesses. Désormais on parlera de lui au passé. L’ancien champion d’Afrique de catch s’est éteint à son domicile le jeudi 1er août des suites d’une courte maladie.

Il a marqué le milieu du catch camerounais et africain. Le natif de Kumba (département de la Meme dans le Sud-Ouest) a enregistré 85 victoires en 86 combats menées dans sa carrière. Il n’a jamais connu de défaite. Mis à part un match nul concédé contre le Nigérian, Johny Clango en 1990. Ceci, quatre ans après avoir remporté le titre de champion d’Afrique au Nigeria. Il a arraché ce sacre suite à sa victoire face au Nigérian, Times Man Udo.

Super Makia va ainsi régner sans partage sur la scène africaine jusqu’en 2014. Année à laquelle, il a organisé son jubilé à Yaoundé. Il ne va pas se faire oublier pour autant. Son nom constitue désormais un symbole. La formation des jeunes générations va alors être son passe-temps favori. Il n’était d’ailleurs jamais bien loin de la Fédération camerounaise de catch. Un mal de ventre a mis fin à cet enthousiasme.

Mbeng Jacob Makia de son vrai nom, raccroche définitivement à l’âge de 61 ans.