Cameroun : neuf entreprises camerounaises classées parmi les meilleures d’Afrique

Sur la base du chiffre d’affaires et du résultat net, neuf entreprises basées au Cameroun sont classées par le magazine Jeune Afrique, parmi les plus performantes du continent.

Le N°3090 du magazine Jeune Afrique de ce mois de juillet classe les entreprises suivant leurs performances. Avec un Chiffre d’affaires (CA) d’environ 918, 2 milliards de FCFA et un Résultat net (RN) d’un peu plus de 434 milliards de FCFA, la Société national d’hydrocarbure (SNH) est à la 89 e place de ce classement. Un bond de 22 places par rapport au palmarès 2019 dans lequel elle occupait le 111 e rang.

La Société nationale de Raffinage(Sonara) est la deuxième entreprise du Cameroun dans ce classement malgré l’incendie qui a consumé une partie de ses installations l’an dernier. La Sonara a enregistré un CA d’environ 142,26 milliards de FCFA. Elle occupe le 129e rang cette année, perdant ainsi six places par rapport à 2019.

Dans ce classement de meilleures entreprises africaines, la troisième issue du Cameroun est la Société anonyme des Brasseries de Cameroun (SABC). Elle est classée 226e alors qu’elle était 216e en 2019. S chiffre d’affaires est estimé à presque 351,3 milliards de FCFA et son résultat net estimé à un peu plus de 26 milliards de F.

Pour sa part le concessionnaire du service public de l’électricité, Eneo est la quatrième, occupant de la 254e place dans le palmarès annuel grâce à un chiffre d’affaires de plus de 303 milliards de FCFA. Et un résultat net d’environ 11 milliards de FCFA. Le 4e représentant du Cameroun est en chute dans le classement, ayant occupé la 259 e place l’an dernier.

Tradex est 275e. Le distributeur de produits pétroliers a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 258 milliards de FCFA, pour un résultat net d’un peu plus de neuf milliards de FCFA. Suivi par la Caisse nationale de Prévoyance sociale(CNPS) qui est au 330e rang. Du fait de son chiffre d’affaires d’un peu plus de 216 milliards de FCFA et un RN de 75,56 milliards de FCFA.

Deux opérateurs de téléphonie mobile se retrouvent aux 7 e et 8 e rangs. Il s’agit respectivement de MTN Cameroon et Orange Cameroun. Elles sont respectivement 358e et 351e au classement de Jeune Afrique. La filiale de groupe sud-africain affiche plus de 200 milliards de chiffres d’affaires, alors que son concurrent le talonne pratiquement, avec plus de 198,5 milliards de F.

La dernière entreprise (9e) du Cameroun présente dans ce classement est la Société de développement du Coton (Sodecoton). En 2018, elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 142 milliards de FCFA, ce qui a permis qu’elle passe de 490e place en 2019 à la 434 e place en 2020.

Sur la base des informations remises à Jeune Afrique, 500 entreprises ont été classées. Pour cette 21e édition du palmarès des meilleures entreprises africaines. L’entreprise la plus performante du continent est l’algérienne Sonatrach. Première au classement depuis 2019 avec un CA de plus de 48.000 millions de dollars.