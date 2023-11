Cameroun-Ngaoundéré : la Cour royale demande la destitution du lamido pour consommation d’alcool et adultère

Au nom de tous les Faada, le « Premier ministre » de la Cour royale, Ibrahima Saïdou, a saisi le Premier ministre Joseph Dion Ngute pour ouverture d’une enquête impartiale.

Les membres de la Cour royale du lamidat de Ngoundéré réclament la tête de Sa Majesté le lamido Mohamadou Hayatou Issa, 18è lamido investi en 1997. Par correspondance en date du 02 novembre et dont copie circule sur la toile, les Faada demandent au Premier ministre chef du gouvernement, autorité compétente en matière de désignation et de destitution de chefs traditionnels de 1er degré, d’ouvrir une enquête aux fins de destitution de leur monarque. Les motifs de cette requête sont légion.

Selon la correspondance, le lamido « consomme de l’alcool et commet l’adultère au sein du lamidat avec des jeunes filles quelquefois mineures ». En plus, il s’illustrerait par d’autres « faits graves » tels que « abus de pouvoir, manque de transparence, expropriation et vente illégale des terres dans les villages environnants, mauvaise gestion dans les affaires d’héritage, trafic d’influence sur toute décision juridique traditionnelle auprès d’Alkali (la juridiction coutumière Ndlr) », toutes choses qui constituent des « pratiques malsaines, déshonorantes humiliantes, attentatoires à nos coutumes et interdites dans notre religion l’Islam», explique le chef de village de Massiwol, Ibrahima Saïdou.

A en croire la lettre du porte-parole de la Cour royale, le lamido a fait l’objet de reproches, remarques et d’observations, mais en vain. Et en raison de ces reproches, il a plutôt limogé le l’imam de la grande mosquée, le Dr Mahmoud Ali, à qui il avait délégué le pouvoir religieux. Le dossier a été enregistré au Cabinet du Premier ministre à Yaoundé le 09 novembre dernier. La suite des événements sera connue dans les prochains mois.