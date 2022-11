Cameroun-Nigéria : ce qui change avec le pont de la Cross River

Inauguré le 03 novembre 2022, cette voie reliant les deux pays a coûté plus de 21 milliards de F.

Achevé il y a presque un an, le pont sur la Cross river (408 mètres) reliant le Cameroun et le Nigeria a été inauguré le 3 novembre 2022. Financé à plus de 21 milliards de FCFA par le Cameroun, le Nigeria, avec le concours de la Banque africaine de développement et l’Union européenne, le pont sur la Cross River fait partie, selon le Mintp, du programme de facilitation des transports sur le corridor Bamenda-Mamfé-Abakaliki-Enugu qui intègre la transafricaine Lagos-Mombassa.

Cette voie communicante va permettre à redynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays plombés depuis 2016 par la crise sécuritaire dans le Nord-ouest et le Sud-ouest. À cause de cette situation, le ministère de l’Économie indique qu’entre 2015 et 2019, la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays est passée de 15,6 milliards FCFA à 2,9 milliards FCFA, soit une chute de 81%.

Situé dans la commune d’Eyumodjok, ce pont dont la construction a commencé en 2017 a été financé à plus de 21 milliards FCFA.