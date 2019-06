Cameroun : Non, Tiriane Noah n’a jamais apporté son soutien au SDF !

La nouvelle présidente du Mrc a expliqué jeudi, ne pas être l’auteur d’un communiqué annonçant qu’elle accordait son soutien aux résolutions du SDF prises le 09 juin, lors d’une réunion du Nec.

Le communiqué querellé a été publié le 11 juin sur la page Facebook de Tiriane Noah, nouvellement désignée présidente du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) en remplacement de Mamadou Mota, incarcéré. Celle-ci en attribue la paternité à son gestionnaire de communauté à qui elle concède des intentions de « déstabiliser le Mrc et la coalition gagnante autour de son président ».

«Le combat que nous menons n’est pas le combat d’un individu ni celui d’un groupe d’individus, c’est le combat du peuple camerounais, le combat pour sa libération. Il est donc impératif que ce peuple en prenne conscience et se mette ensemble pour son destin. C’est pour cela que le MRC, par ma voix, apporte tout son soutien aux résolutions du NEC du SDF et leur disons toute notre disponibilité à travailler ensemble pour l’atteinte de ces objectifs pour le bien du Cameroun et particulièrement du peuple camerounais », disait le communiqué attribué à Tiriane Noah.

Le Nec, l’instance décisionnelle du SDF, a tenu sa réunion dans la nuit du 08 au 09 juin. Les principales résolutions prises concernent à la fois le fonctionnement interne du parti à la veille des élections législatives et municipales, et le contexte politique et social au Cameroun.

Sur ce deuxième point, le Nec avait entre autres, demandé la création d’un gouvernement par intérim pour résoudre la crise anglophone, ainsi qu’une plus grande pression de la communauté internationale sur les autorités camerounaises.