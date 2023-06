Cameroun-Nord-Ouest : un engin explosif tue un officier de l’armée à Mbengwi

Après avoir subi de blessures graves suite à la détonation, le lieutenant a perdu la vie.

Un nouveau soldat de l’armée vient de tomber dans la région du Nord-Ouest, l’une des deux régions en proie à la crise sécuritaire depuis 2016. Le lieutenant Fabrice Mboutou, officier du Bataillon d’intervention rapide, une unité d’élite de l’armée camerounaise, a perdu la vie à la suite de l’explosion d’une bombe artisanale dans la localité de Mbengwi. Cette explosion a eu lieu le mercredi 31 mai 2023, alors que la victime était en patrouille avec ses compagnons dont certains ont reçu des blessures.

Au cours du conflit armé qui oppose les forces de défense et de sécurité et les séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, plusieurs soldats de l’armée ont déjà trouvé la mort. Certains sont tombés dans des embuscades tendues par l’ennemi, ou ont été surpris à leurs postes. D’autres sont morts au cours des affrontements lors des patrouilles. Les jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2022, les leaders séparatistes ont réclamé sur leur plateforme de propagande, des attaques à Kumbo, Ngoketunjia, Ndop et Mamfé. Lesquelles ont entrainé la mort de 19 soldats et blessé au moins 15 autres.