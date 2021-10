Cameroun : nouvel envol pour le commerce en ligne

A travers Boncoin, un site de petites annonces gratuites, une sorte de carrefour entre les vendeurs et les acheteurs. Avec lui, il est désormais possible d’effectuer des achats un peu partout dans le pays via un téléphone portable smartphone ou un ordinateur.

« Alors que le commerce en ligne est de plus en plus répandu dans le pays, la concurrence aussi devient rude avec le temps ; les e-commerçants doivent se battre pour se démarquer les uns des autres par la qualité de leurs services, l’unicité de leur produit etc… »

Ceux bénéficiant d’un bon capital disposent de leur propres sites internet dédiés à la vente de leurs différents articles, pour les autres qui possèdent de petits commerces, obligés de se bousculer sur les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp et Instagram…) où la concurrence est extrêmement rude du fait de l’abondance des vendeurs qui commercialisent pour la plupart les mêmes produits.

A travers sa plateforme www.boncoin.cm, BONCOIN Cameroun se positionne alors comme une solution efficace à la situation des petits commerçants au Cameroun. BONCOIN, est un site de petites annonces gratuites, une sorte de carrefour entre les vendeurs et les acheteurs. Il est possible d’effectuer des achats un peu partout dans le pays à travers un téléphone portable smartphone ou un ordinateur. Il suffit de parcourir le site, de faire le choix de l’article voulu et de contacter directement l’annonceur. En effet, si le commerce en ligne connaît de plus en plus un grand succès au Cameroun, c’est parce que la demande est forte. Les acheteurs veulent de moins en moins se rendre dans les marchés et préfèrent se procurer tout en ligne. C’est donc en suivant cette mouvance que le site www.boncoin.cm a vu le jour, se présentant comme un marché en ligne qui expose divers produits proposés par des annonceurs locaux.

BONCOIN met en avant les catégories suivantes : l’immobilier, l’électroménager ; l’ameublement, l’emploi, la mode, la beauté, les véhicules, les services, les spots et bien d’autres. On peut y vendre et acheter des voitures d’occasion, trouver des logements au Cameroun, trouver des emplois au Cameroun, on peut également vendre et acheter des téléphones portables et des appareils électroniques. La plateforme est gratuite et accessible à tous les commerçants, il suffit juste de créer un compte utilisateurs et de commencer à publier des produits/articles qu’on souhaite mettre en vente.

A ce jour, le site enregistre des milliers de visiteurs par jour ce qui garantit une bonne exposition pour les vendeurs. Cette solution novatrice, vient donc aider les commerçants qui ne peuvent pas encore s’offrir un site internet, ceux qui se développent encore… En bref, c’est un comptoir gratuit mis à la disposition des Camerounais.

Rappelons que le Cameroun figure dans le top 5 des pays les plus entrés dans le commerce en ligne ; il se positionne derrière les pays comme le Kenya, Le Nigéria, le Ghana et l’Afrique du Sud. Ce qui présente donc un environnement propice pour les plateformes comme BONCOIN Cameroun, une exposition idéale pour les commerces en ligne.