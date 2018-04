Cameroun : nouvelle augmentation en vue du coÃ»t du Hadj 2018

Cette hausse du prix est due Ă une nouvelle taxe de 5% imposĂ©e par l’Arabie Saoudite sur les services de base.

Le coĂ»t du pèlerinage Ă la Mecque sera encore revue Ă la hausse cette annĂ©e. Les raisons de cette augmentation sont l’entrĂ©e en vigueur d’une nouvelle taxe sur des prestations comme le transport, la nutrition, l’hĂ©bergement. « L’organisation du Hadj 2018 est en perpĂ©tuelle mutation en Arabie Saoudite. Cette annĂ©e, le Hadj sera plus jeune et il y a des services complets comme celui de l’eau, de l’Ă©lectricitĂ© et du carburant qui ont augmentĂ©. Le pays a instituĂ© une Tva de plus de 5% voire 10% sur les services saoudiens. Ce qui va renchĂ©rir les prix« , a indiquĂ© le chef de la dĂ©lĂ©gation du Hadj 2018, Abdoulkarimou, citĂ© par le quotidien Le Jour.

En 2017, les coûts de ce pèlerinage avaient connu une hausse de 282 000 francs CFA, ce qui avait fait passer les frais du Hadj à 2 342 000 francs CFA.

Pour le moment, le montant que les pèlerins camerounais devront dĂ©penser pour souscrire au cinquième pilier de l’Islam n’est pas fixĂ©. La Commission nationale en charge de cet Ă©vĂ©nement doit encore recueillir les offres du transporteur aĂ©rien.