Cameroun-Ophtalmologie : des plaques d’identification pour les professionnels du domaine

L’Ordre National des Opticiens du Cameroun en partenariat avec AJC Prosanté Centre ont organisé une assise, le jeudi 12 octobre dernier.

« Porter des lunettes adaptées assure une bonne vision et augmente la productivité des travailleurs ». C’est le thème de la rencontres organisées le 12 octobre dernier à Yaoundé par l’Ordre National des Opticiens du Cameroun. Malheureusement dans tous les secteurs d’activités, on retrouve des brebis galeuses, le corps des opticiens n’est pas en reste.

L’opticien par exemple réalise ou fait réaliser des lunettes et lentilles dont il contrôle ensuite la bonne adaptation aux besoins du patient. Le montage s’effectue en atelier. Les verres sont vérifiés puis centrés en fonction du calibrage de la monture, ils sont axés, découpés, meulés et insérés dans la monture.

Le Secrétaire Général de l’Ordre, Erick Georges Ndoung à travers son exposé devant les médias, a présenté le nouveau visage de l’optique médicale au Cameroun. Il est important de mettre en exergue les professionnels et les repérer. Pour ce faire, leurs officines seront identifiables par des plaques d’identification avec ce logo précis.

Mais déjà selon leur annuaire, on compte 188 cabinets d’opticiens au Cameroun autorisés à exercer, 55 appartenant à des femmes. Pour le moment, on en compte 73 dans la région du Centre ; 6 à l’Est ; 2 dans l’Extrême Nord ; 79 dans le Littoral ; 5 dans les régions du Nord et de l’Adamaoua ; 12 à l’Ouest ; 5 au Sud puis 6 au Sud-Ouest autorisés à exercer. Les autres devront se conformer à la règle en se rendant au ministère de la Santé Publique.