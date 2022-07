Cameroun: Orange devient un établissement financier

Orange Money Cameroun est désormais habilité à fournir des services de paiement tels que les dépôts, transferts, paiement de factures, des salaires, des impôts.

Venue au préalable pour la téléphonie mobile, Orange élargit de plus en plus son assiette. Après, le segment de l’émission et de la gestion de la monnaie électronique, Orange fait face aux établissements financiers locaux.

Les établissements de crédit et des EMF ont un nouveau concurrent. Orange Money Cameroun SA. En effet, Orange Cameroun a annoncé avoir été notifié le 5 juillet 2022 par le ministère des Finances, de l’obtention de l’agrément permettant le lancement d’Orange Money Cameroun SA, sa filiale dédiée aux transactions financières via le mobile. Cependant, ils ne sont pas autorisés à collecter des dépôts ni octroyer des crédits.

« Orange Money Cameroun S.A est désormais habilitée fournir, de façon autonome, des services de paiement tels que les dépôts, transferts et retraits d’argent, les achats de crédit et forfaits téléphoniques, les paiements de factures, de salaires, d’impôts et taxes, les collectes et remontées de fonds et la réception de transferts d’argent internationaux » a précisé l’entreprise.

« Orange Money Cameroun SA devient (ainsi) le tout premier établissement de paiement au Cameroun », précise l’opérateur. Orange Money Cameroun SA permet au groupe Orange de mieux se positionner pour capter les nouvelles opportunités dans le domaine des paiements mobiles, tels que la généralisation récente du paiement des impôts et taxes via le mobile, décidée par l’État du Cameroun.

Doté d’un capital social de 1,2 milliard de FCFA, Orange Money Cameroun devient ainsi le premier établissement de Paiement dans le pays. « L’obtention de cet agrément marque un nouveau jalon dans le développement d’Orange Money en tant qu’acteur majeur de l’inclusion financière depuis plus d’une décennie », a souligné l’entreprise.

Disponible dans 17 pays en Afrique et au Moyen-Orient, Orange Money compte plus de 40 Millions de clients aujourd’hui. Au Cameroun le service a été lancé en septembre 2011, en partenariat avec la BICEC qui en assure le contrôle réglementaire. L’entreprise qui revendique le leadership du paiement mobile au Cameroun compte à ce jour près de 10 millions de comptes ouverts, plus de 100 000 partenaires commerciaux, environ 200 000 emplois directs et indirects créés.