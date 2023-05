Cameroun-Orange et MTN en mode avion : Camtel annonce son mobile money

Alors que les opérateurs de téléphonie Orange et MTN subissent une campagne de boycott depuis quelques semaines, Camtel, l’entreprise dirigée par Judith Yah Sunday prépare son porte-monnaie électronique.

Depuis le début du boycott de Orange et MTN, les abonnés attendent les propositions de Camtel. « Le seul intérêt que nous avons c’est le bien-être du peuple Camerounais. Aujourd’hui le digital est présent dans tous les pans de nos vies. La baisse des prix par les opérateurs de la téléphonie mobile est une urgence. Camtel on t’écoute », a écrit l’artiste Kareyce Fotso, une des figures fortes de cette campagne de boycott. En réponse, on peut parler de ces axes de développement qui sont déjà sur le marché. Aussi, la dernière proposition qui est annoncée, le porte-monnaie électronique.

« Dans son plan de conquête du marché, Blue a trois axes : le premier axe, c’est sa stratégie sur le tout-en-un et internet illimité. En nous distinguant sur le marché de la sorte, nous entendons cibler la jeunesse connectée, tournée vers le smartphone, qui fait près de 40% de taux de pénétration au Cameroun. En attaquant cette niche qui gonfle, nous entendons saisir rapidement une partie du marché mobile », a souligné notre source en interne.

Conscient d’être les plus jeunes du marché, Blue veut déployer de milliers de points de vente afin de constituer un réseau aussi large leur a pris des décennies, mais nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps. Pour cela, l’entreprise a opté pour la distribution de airtime via les moyens de paiements électroniques disponibles sur le marché, avec des partenariats consolidés avec des applications mobiles, telles que Switchn et Glotelho. « Le principe nous permet d’assurer une disponibilité de notre airtime 24/7, à une clientèle qui sera à 90% smartphone ».

« Le troisième axe est sur lequel nous travaillons présentement, c’est lancer notre propre solution de paiement électronique ». « Nous avons enclenché ce dernier pan de notre plan marketing sur la téléphonie mobile de Blue, et nous croyons être en mesure de consolider le parc abonné qui grossit chaque jour. Nous sommes aux portes du million d’abonnés, à peine 20 mois après le lancement de cette marque, et nous sommes conscients que le lancement de Blue Money nous donnera une assise indiscutable au Cameroun ».