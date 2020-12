Cameroun : Orange vous fait vivre une fin d’année exceptionnelle

Avec un spot publicitaire émotionnel et sympathique, Orange Cameroun ouvre le bal des fêtes de fin d’année sous un ton joyeux et un appel à l’espoir et la joie de vivre.

Après une année 2020 assez difficile, la marque de téléphonie apporte la gaieté dans les cœurs des camerounais. Il faut rappeler que ce spot est diffusé dans tous les pays africains où la marque est représentée. Comme quoi, la bonne humeur est contagieuse.

120 000 000 à se partager c’est la belle promesse d’Orange Cameroun pour ses abonnés pour vivre une belle fin d’année 2020 et bien commencer l’année 2021. Pour être parmi les gagnants, le mécanisme est simple. Il suffit d’effectuer une de ces actions :

– Payer ses factures ou ses courses via Orange Money au #150#

– Souscrire à My Way au #131*41#

– Souscrire à My Way+ via My Orange

En passant par l’un de ces moyens, les abonnés ont la chance de gagner jusqu’à 2 millions chaque jour. Il faut préciser que tous les abonnés sont admissibles pour cette cagnotte, que ce soit ceux qui ont des smartphones ou pas. Il faut aussi rappeler que via l’application My Orange (disponible ici : http://bit.ly/MyOrange237) un cadeau de bienvenue est offert à hauteur de 200Mo/heures et des appels illimités jusqu’à minuit. C’est totalement gratuit !