Cameroun : ouverture au mois de mars du terminal portuaire de Kribi

Les activitĂ©s commerciales au Port autonome de Kribi (PAK) seront opĂ©rationnelles dès le 1er mars 2018, a annoncĂ© jeudi l’armateur CMA-CGM, prĂ©cisant que les premières cargaisons partiront d’Asie dès lundi 15 janvier prochain.A l’issue des Ă©changes avec les autoritĂ©s camerounaises, en l’occurrence le ministère des Transports (MINT), Lionel Odeyer, directeur gĂ©nĂ©ral de CMA-CGM Cameroun a rassurĂ© que cette date a Ă©tĂ© retenue en collaboration avec la sociĂ©tĂ© Kribi terminal conteneurs (KCT) et le PAK.

«Nous venons Ă©tudier les conditions d’ouverture du terminal de Kribi puisque nous sommes partenaires dans ce projet qui permettra de moderniser l’Ă©conomie du Cameroun. La rĂ©union avec le ministre a permis d’Ă©tudier ces conditions et de lever les deux ou trois derniers points qui nous restaient Ă Ă©tudier », a-t-il indiquĂ©.

En tout Ă©tat de cause, « la rĂ©union a Ă©tĂ© extrĂŞmement productive et nous maintenons notre Ă©chĂ©ancier du 1er mars pour l’ouverture de ce terminal», a-t-il insistĂ©.

L’armateur a par ailleurs donnĂ© une esquisse du fonctionnement du termina. « Il y aura, a-t-il expliquĂ©, plusieurs escales hebdomadaires. On aura une escale qui viendra des pays d’Asie directement. Nous aurons Ă©galement deux services hebdomadaires qui viendront directement de l’Europe et de la partie Westman (Italie et Espagne)».

C’est le 29 dĂ©cembre dernier qu’un protocole a Ă©tĂ© signĂ© avec l’armateur, permettant l’entrĂ©e en vigueur du contrat de concession pour l’exploitation et le dĂ©veloppement du terminal Ă conteneurs de Kribi pour une collaboration entre KCT et le PAK pour les 25 prochaines annĂ©es.