Cameroun : ouverture de la CAN de Handball ce 08 juin au Palais des sports de Yaoundé

La 23e édition de la CAN de handball dame démarre ce mardi. Le pays hôte, le Cameroun, va affronter le Kenya ce soir à 18 heures. Match à huis clos en raison de la pandémie du Covid-19.

La CAN de Handball s’ouvre ce mardi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. 12 pays vont y participer. A savoir dans la le Groupe A: le Sénégal, la Tunisie, la Guinée Conakry et Madagascar. Dans le Groupe B : la RD Congo, le Cameroun, le Nigeria et el Kenya. Et la poule C: l’Angola, le Congo, l’Algérie et le Cap-Vert.

En ouverture ce soir à 18 heures, les Lionnes affronteront le Kenya. De part son statut de pays d’organisateur, le Cameroun compte parmi les favoris. Il rêve remporter le trophée continentale qui lui échappe depuis les années 70. Le pays a fait 6 podiums dans la compétition, 3 fois médailles de bronze et 3 fois deuxième.

La compétition est dominée par l’Angola depuis 1981, date de leur première participation. Les angolaises ont soulevé le trophée à 13 reprises (dont 10 des 11 dernières compétitions) en 20 participations. L’ossature de l’équipe nationale repose sur des joueuses expérimentées issues de 3 clubs angolais à savoir le Primero de Agosto, le Petro de Luana et le Progrosso de Sambizanga.

Les angolaises sont la cible de la plupart des grandes nations de handball du continent. Le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, a d’ailleurs engagé les Lionnes à s’inspirer des volleyeuses, qui dans leur discipline, ont mis fin à la suprématie de l’équipe du Kenya, en se hissant sur le toit de l’Afrique.