Cameroun : ouverture de la session parlementaire ce 11 novembre

La 3è session ordinaire de l’année législative en cours débute ce vendredi à 11h à l’Assemblée nationale et à 16h au Sénat. Plusieurs dossiers sont sur la table des parlementaires.

Les députés et les sénateurs camerounais retrouvent les hémicycles du Palais des Congrès ce vendredi 11 novembre 2022. C’est dans le cadre de la 3è et dernière session ordinaire de l’année législative 2022. Selon les pratiques parlementaires, cette session est consacrée en priorité à l’examen et l’adoption du budget de l’Etat pour le compte de l’exercice 2023. Au terme de cette rencontre de 30 jours, les représentants du peuple et des collectivités locales auront arrêté le montant de l’enveloppe budgétaire dans la loi de finances. Le président de l’Assemblée nationale la transmettra au président de la République pour promulgation.

Mais outre ce point central, les deux Chambres du Parlement vont sans doute débattre d’autres sujets d’intérêt commun. A travers le mécanisme de questions orales, les membres de ces Chambres échangeront avec les membres du gouvernement dans le cadre du control de l’action gouvernemental. Ce serait par exemple à propos de la rareté du gaz domestique, des problèmes d’eau et d’électricité, de la lutte contre les épidémies et pandémies au Cameroun, de la participation du Cameroun à la Coupe du monde au Qatar, de l’épineuse question de l’accélération du processus de transfert des ressources et des compétences aux collectivités locales, etc.

La session sera marquée par le discours d’ouverture des présidents de Chambres Cavaye Yeguié Djibril et Marcel Niat Njifenji. La présentation de la politique générale du gouvernement pour le prochain exercice sera un autre point essentiel de la session. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngute va se prêter à l’exercice au début de la session qui s’achèvera en début du mois de décembre prochain. Lors de la session de juin, le Parlement a adopté près d’une dizaine de lois.