Cameroun: ouverture du 3e forum des Gouverneurs du bassin du Lac Tchad

Le conclave a lieu ce lundi 4 octobre 2021 dans la capitale politique Yaoundé. Sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement.

La consolidation de la paix et le développement durable et la coopération régionale sur la stabilisation. Voilà les sujets à l’ordre du jour du 3eme forum des Gouverneurs de la commission du bassin du lac Tchad. Les travaux présidés par le Premier ministre s’étendent sur deux jours.

Le forum va précisément s’appesantir sur la question des groupes terroristes qui ne désarment pas dans les pus du bassin du lac Tchad : au Nord-Est du Nigeria ; dans les de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun ; au Tchad et au Niger.

Ce cadre d’échange est le lieu d’examiner les questions d’intérêt mutuel, de partager des expériences et d’identifier des programmes transfrontaliers et régionaux essentiels et des initiatives politiques, susceptibles de stabiliser les communautés touchées par le terrorisme, notamment de la secte Boko Haram.

Car le forum des Gouverneurs est un organe consultatif et opérationnel de la Commission du bassin du bassin du lac Tchad (CBLT) destiné à affirmer le leadership unique et la promotion du dialogue sous régional sur les défis transnationaux et transversaux et à coordonner les actions communes.