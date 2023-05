Cameroun : ouverture du Salon international de la maternité et de la petite enfance

Le SIMAPE qui se tiendra pendant une semaine au Palais polyvalent des sports de Yaoundé s’articule autour de plusieurs points attractifs.

Du 26 mai au 03 juin 2023, Yaoundé accueille le Salon international de la maternité et de la petite enfance (SIMAPE). Selon les organisateurs, l’objectif de ce salon est de permettre au gouvernement du Cameroun et à ses partenaires stratégiques d’élaborer des actions multisectorielles nécessaires en vue de contribuer à la promotion de la santé de la maman, du nouveau-né et de l’enfant.

Pendant les huit jours réservés à cet événement, plusieurs activités sont prévues ; « Nous aurons un grand forum sur les problèmes liés à la santé de la maman, de l’enfant et de l’adolescent, nous aurons des consultations gynécologiques et pédiatriques gratuites, des campagnes de vaccination, une planification familiale, des séances de sensibilisation des jeunes sur les problèmes tels que le VIH ; on aura tout un espace pour les dons de sang parce que c’est un problème qui mine le secteur de la santé », a déclaré Dimitri Mbele, coordonnateur du SIMAPE, sur la radio nationale.

Dans les détails, les activités tournent autours des conférences, des ateliers pratiques, l’exposition vente, des concours et animations diverses. Trois axes majeurs concentrent les attentions. Le village pour enfant qui offre le manège, des jeux et autres ateliers artistiques. L’assistance médicale donnera lieu à des consultations médicales pour les mères, les nouveau-né et les adolescents. Le village jeunesse quant à lui permettra d’aborder des questions d’entreprenariat, d’employabilité, de formation, d’éducation sexuelle, de la santé de la reproduction, etc.